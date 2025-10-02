Reconocimientos y homenajes en el aniversario 48° del Comando de Acción Preventiva en Villa Carlos Paz

La ceremonia contó con autoridades policiales, el defensor del Pueblo Víctor Curvino, representantes vecinales y familiares. Se entregaron reconocimientos a efectivos y jefes por su labor y trayectoria.

Este jueves por la mañana se llevó a cabo en Villa Carlos Paz el acto por el 48° aniversario del Comando de Acción Preventiva (CAP) de la Unidad Regional Departamental Punilla.

La ceremonia fue presidida por el director general de Departamentales Norte, Crio. Gral. Lic. Ariel Vargas, acompañado por el director de la U.R.D. Punilla, Crio. My. Lic. Claudio Sánchez, el subdirector Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes, oficiales superiores y jefes. También participaron el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, presidentes de centros vecinales y familiares de efectivos policiales.

Durante el acto se destacó la labor, compromiso y vocación de servicio del personal del CAP, con la entrega de distinciones en reconocimiento a su trabajo. En este marco, se rindió un homenaje especial al Crio. Silvio Díaz por su trayectoria y compromiso durante su paso por la patrulla preventiva, y se reconoció al jefe actual del Comando, Crio. Hugo Gallardo.