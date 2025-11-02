Macri cuestionó la salida de Francos y advirtió que el reemplazo “no parece una buena noticia”

El expresidente reveló que mantuvo una cena con Javier Milei en Olivos y criticó la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, al considerar que carece de experiencia para el cargo.

El expresidente Mauricio Macri expresó este sábado su desacuerdo con la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y cuestionó la designación de Manuel Adorni como su reemplazante. “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, afirmó.

A través de un mensaje publicado en X, Macri relató que el viernes fue invitado a cenar por el presidente Javier Milei en la quinta de Olivos, en agradecimiento por el apoyo brindado durante la semana previa a las elecciones legislativas. “En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, señaló.

El líder del PRO sugirió que existían otras alternativas para ocupar el cargo, mencionando al actual presidente de YPF, Horacio Marín, como una figura con “perfil técnico y capacidad de conducción”.

Macri subrayó la importancia del rol del jefe de Gabinete dentro del esquema gubernamental: “El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”. Y añadió que la falta de resolución de las disputas internas en el Gobierno “es clave en la hoja de ruta del futuro”.

En el cierre de su mensaje, el expresidente lamentó la situación y llamó a no desperdiciar la coyuntura actual. “Tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”, sostuvo.

Finalmente, aclaró que su intervención no persigue ningún interés personal: “Como el Presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”.