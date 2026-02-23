Juez se suma al bloque de La Libertad Avanza y reconfigura el mapa del Senado

El senador cordobés dejará el monobloque del Frente Cívico para incorporarse a la bancada oficialista de La Libertad Avanza, que pasará a tener 21 miembros y quedará en paridad numérica con el bloque Justicialista en la Cámara alta.

El senador por Córdoba, Luis Juez, decidió dar un paso más en su alineamiento con el oficialismo nacional: dejará de integrar el monobloque del Frente Cívico y pasará a formar parte del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado.

El movimiento se concreta en la previa de una semana clave en la Cámara alta, con tres sesiones ya previstas: el martes para la elección de autoridades, el jueves para el tratamiento de la Ley Penal Juvenil y la ley de Glaciares, y el viernes para abordar la reforma laboral que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Con la incorporación de Juez, el bloque de La Libertad Avanza quedará conformado por 21 senadores, alcanzando la misma cantidad de integrantes que el bloque Justicialista, que también suma 21 legisladores.

Reacomodamientos en el peronismo y nuevo bloque en gestación

Mientras el oficialismo consolida su bancada, el peronismo atraviesa su propio proceso de reordenamiento interno. Hasta este lunes, el interbloque de signo peronista contaba con 28 integrantes, pero tres senadores de Convicción Federal manifestaron su intención de conformar un nuevo espacio parlamentario, más cercano a los gobernadores dialoguistas y tomando distancia del kirchnerismo.

Se trata de Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza, que responden políticamente a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respectivamente. La formación de este nuevo bloque podría alterar los equilibrios dentro del interbloque peronista y en el reparto de fuerzas del Senado.

Del PRO al Frente Cívico y ahora a LLA

El recorrido reciente de Luis Juez también refleja el reacomodamiento general de la oposición en la etapa posterior a las elecciones. En diciembre, el senador se había desvinculado del PRO y había conformado un monobloque bajo el sello de su partido provincial, el Frente Cívico, aunque manteniéndose dentro del interbloque de La Libertad Avanza.

Ahora, el dirigente cordobés resuelve dar un paso más y sumarse formalmente al bloque oficialista, decisión que fortalece numéricamente a la bancada que respalda al presidente Javier Milei en la Cámara alta y que puede resultar clave en votaciones ajustadas sobre proyectos sensibles para el Gobierno.

En un escenario donde cada banca pesa, la incorporación de Juez y el posible armado de un nuevo bloque por parte de senadores ligados a gobernadores del interior agregan nuevas piezas a un tablero parlamentario que se redefine sesión tras sesión.