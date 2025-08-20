Carlos Paz se prepara para descorchar: más de 25 bodegas llegan a la feria de vinos del Valle de Punilla

Este sábado 23 de agosto se realizará la 5.ª edición de “Carlos Paz Descorcha”, el evento enológico que reúne a destacadas bodegas de Argentina con propuestas de gastronomía, coctelería y música en vivo.

Villa Carlos Paz volverá a ser epicentro del vino argentino con la realización de la 5.ª edición de “Carlos Paz Descorcha”, una feria que ya se consolidó como el gran encuentro enológico del Valle de Punilla. La cita es este sábado 23 de agosto, desde las 19 horas, en el Hotel El Cid.

La entrada incluye degustación libre de vinos y destilados, además de propuestas gastronómicas y música en vivo, en una experiencia que combina turismo, cultura y disfrute en plena temporada invernal.

Bodegas participantes

Más de 25 bodegas de Mendoza, San Juan y Salta serán protagonistas de la feria, entre ellas Trapiche, Piattelli, Alturria Wines, La Celia, Renacer, Antigal, Goyenechea, Cumehue Wines, Don Lalo Wine, Uva Negra Wines, Sin Fin, Ricardo Santos, Familia Morcos, Morcos Wines, La Azul, Zingaretti Wines, Famiglia Banno, Bianchi e Indómito Wines.

También estarán presentes el espacio Bonarda Argentina, con vinos de Durigutti Family Winemakers, Montlaiz, Casa Roza y Sangre Italiana, y el stand de Caminos del Vino de Bodegas de Argentina, que promueve el enoturismo y la identidad del vino argentino.

Coctelería y gastronomía

La feria suma un sector de destilados y coctelería con la participación de La Isabelina Gin, Capicúa Gin y Forajido Gin, además de un espacio Sunset al aire libre en los jardines del Hotel El Cid.

La propuesta gastronómica está incluida en la entrada, con un menú en dos pasos:

Opción clásica: dúo de empanadas cordobesas y sándwich de ternera braseada.

dúo de empanadas cordobesas y sándwich de ternera braseada. Opción vegetariana: tartín de choclo y queso más empanadas de verdura.

Organización y entradas

El evento es organizado por el periodista de vinos Gustavo Flores Bazán (El Descorche Diario) junto al anfitrión local Rodrigo Serna, con el apoyo del Hotel El Cid.

Además, cuenta con el auspicio del programa internacional Wine in Moderation, impulsado por Bodegas de Argentina, que promueve el consumo responsable.

Las entradas pueden adquirirse en el Hotel El Cid (Hipólito Yrigoyen 250, Villa Carlos Paz) y en Entradaweb.