Capilla del Monte lanza campaña de preventa para la temporada de verano

Más de 70 alojamientos y prestadores turísticos participan de la propuesta impulsada por el Municipio y la Cámara de Turismo local.

Con el objetivo de anticiparse a la temporada alta y brindar certezas en un contexto económico complejo, la Municipalidad de Capilla del Monte presentó junto a la Cámara de Turismo local una campaña de preventa para el verano 2026.

La iniciativa reúne a más de 70 alojamientos y atractivos turísticos adheridos, que ya ofrecen promociones y paquetes para quienes decidan asegurar sus reservas con anticipación. La información completa puede consultarse en las Oficinas de Turismo, vía WhatsApp al 3548 569415 o a través del listado oficial de prestadores adheridos.

Desde el municipio remarcaron que la propuesta tiene un doble objetivo: garantizar al turista mejores condiciones para planificar su estadía y brindar a los comerciantes y emprendedores locales una mayor previsibilidad en las contrataciones.

La secretaria de Turismo de la ciudad, Alina Szczupack, señaló que “la situación económica que estamos atravesando en el país advierte y preocupa a meses de la temporada de verano. Por eso, acordamos una alianza estratégica con la Cámara de Turismo local, a través de la cual se incentive la concreción de reservas de manera anticipada tanto en alojamiento como en recreación. Ofrece garantías tanto al turista como al comerciante”.

Con este esquema, Capilla del Monte busca fortalecer su posicionamiento como destino seguro y organizado, promoviendo un flujo turístico temprano que impulse la economía local.