Boca empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza y se fue silbado

El Xeneize empezó abajo por un gol de Luciano Paredes a los 15’, lo igualó Miguel Merentiel a los 41’ y en el complemento el VAR anuló el tanto de Adam Bareiro que era la remontada. La Bombonera volvió a reprobar al equipo tras otro partido sin victorias.

Boca no logró cambiar el clima en la Bombonera: empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza este sábado por la fecha 8 del Torneo Apertura y volvió a escuchar silbidos al final. El equipo tuvo más la pelota y empujó en el segundo tiempo, pero repitió la misma dificultad de las últimas semanas: le cuesta transformar dominio en gol… y cuando lo consiguió, el VAR se lo quitó.

La tarde se complicó temprano. A los 15’ del primer tiempo, Gimnasia de Mendoza se puso en ventaja con Luciano Paredes, que ganó en el área tras una pelota parada y silenció a la cancha. Boca sintió el golpe: le costó encontrar asociaciones, se apuró y se fue llenando de centros sin destinatario claro.

El empate llegó antes del descanso y le dio aire al local. A los 41’, Miguel Merentiel apareció para definir y poner el 1-1, en una jugada que cambió el ánimo del partido y dejó a Boca con la sensación de que, con un empujón más, podía dar vuelta la historia.

En el complemento, el Xeneize empujó con más decisión, arrinconó a Gimnasia y generó las mejores chances de la noche. Incluso llegó el 2-1 en una ráfaga, pero el VAR revisó la acción y anuló el gol de Adam Bareiro, lo que terminó de encender el fastidio en las tribunas. Con el correr de los minutos, Boca siguió buscando, pero sin precisión en la puntada final: el partido se le fue escapando entre apuros, protestas y un cierre que dejó otra vez la Bombonera caliente.

Con el empate, Boca sumó un punto pero estiró una racha incómoda y quedó obligado a reaccionar rápido para no perder terreno en la zona. Gimnasia de Mendoza, en cambio, se llevó un resultado valioso por el orden defensivo y por haber resistido el asedio del segundo tiempo.

En la próxima fecha, Boca visitará a Lanús este miércoles, en el partido pendiente de la 7° fecha.