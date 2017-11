Denuncian caso de bullying en una escuela de Villa Carlos Paz

Compartir esto





















Gabriela Orellano es la mamá de un niño que asiste a la escuela Ricardo Bernabé Fernández de Villa Independencia y desde la red social Facebook realizó una fuerte denuncia al contar que su hijo es víctima del bullying.

“Hoy me siento triste y decepcionada. Anoche mi hijo J.I EXPLOTO como nunca pensé que lo haría. Y esto se debe al BULLYING que le hace su compañero B.L de 6to “A” de la escuela Ricardo Bernabé Fernández. He hablado con su maestra, vicedirectora y NO HICIERON “NADA” AL RESPECTO. Mi hijo no quiere ir más, no sé qué hacer, me da mucha pena y bronca que mi hijo la pase tan mal por culpa de un compañero que no deja de molestarlo e insultarlo”, reza parte del escrito.

María Elena Marconi, directora de dicho establecimiento, se refirió al respecto. “Estaba al tanto del caso, quizás no con la palabra bullying pero sí con un problema de convivencia entre estos dos alumnos. El jueves la mamá estuvo en la escuela hablando con la maestra y el viernes esta mamá volvió a la escuela sin el niño solicitado mi presencia, al no estar presente porque me encontraba en reunión con directivos le piden que se acercara el lunes”, contó la docente.

Y continuó, “cuando llegué a la escuela el viernes, me notifiqué de lo ocurrido y comencé a accionar con las maestras quienes me cuenta la situación. Se llamó al otro niño el cual me manifestó lo mismo, problemas de convivencia”.

“Estamos trabajando y delineando acciones. Al ver la dimensión y entendiendo a la mamá que haya hecho la publicación nos preocupamos. Ante toda esta angustia nos reuniremos con la mamá y la inspectora de zona para ver qué podemos realizar y creo que también podemos llamar al equipo técnico del ministerio como para que intervenga y podamos tener una resolución más profesional”, expresó.