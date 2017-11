Conflicto en el hospital: los médicos insisten en la necesidad de poner fin a las guardias de 48 horas

Compartir esto





















Por Evelina Ramírez

¿Te imaginaste alguna vez estar trabajando 48 horas seguidas? Sumale a eso el hecho de que de tu trabajo puede depender la vida de una persona. Bueno. Esa es, en resumidas cuentas, la situación en la que se encuentran los profesionales de la salud que están a cargo de la guardia del hospital Gumersindo Sayago.

La semana pasada los médicos comenzaron con medidas de fuerza que implicaron el desarrollo de asambleas de dos horas por día, aunque manteniendo la atención de las urgencias. “Pedimos el cumplimiento de reclamos que venimos realizando hace más de un año y medio”, expresó a VillaNos Radio Laura Meier, doctora de guardia del hospital Sayago.

Efectivamente, la situación no es nueva. Ya en enero del 2016 comenzaron una serie de medidas de fuerza con la intención de visibilizar la situación de extrema precariedad en la que se encuentran desempeñando su tarea. En una nota enviada al secretario de Salud Pública, Rubén López, los trabajadores del servicio de guardia del Hospital Municipal Gumersindo Sayago habían detallado una serie de exigencias en aquel momento.

Entre ellas figuraba: el pago de honorarios de los profesionales a término (antes de día 10 de cada mes para los contratos de locación); mejoría en las condiciones decontratación; pago diferenciado de feriados y fines de semana; contemplación de licencias por enfermedad, capacitación, semana sanitaria; diferenciación de contratos por antigüedad y reconocimiento del título de especialista; Pago de aguinaldo; cobertura de ART y obra social; mejoría en las condiciones edilicias.

De todos esos reclamos, se avanzaron en algunas cuestiones puntuales como el pase a contrato. Vale recordar que en mayo de 2016, el Concejo de Representantes aprobó por mayoría (sólo contó con los votos del bloque de Carlos Paz Unido) una ordenanza que habilita a los profesionales de la salud a que después de estar cinco años como locadores de servicios, tengan la opción de pasar a un contrato administrativo (que tiene una duración de seis meses), sin el reconocimiento de la antigüedad.

Poco o nada se avanzó en el resto de los reclamos planteados por los médicos de la guardia del hospital. “No dejamos de reconocer la importancia de que se haya otorgado el pase a contrato de varios compañeros, pero detrás de este pedido había numerosas demandas que no se cumplieron. No hubo falta de diálogo, pero seguimos sin tener respuestas concretas”, expresó Meier.

Uno de reclamos puntuales que siguen remarcando los médicos tiene que ver con la necesidad de ponerle fin a las guardias de 48 horas. Hasta el momento, el esquema de guardias vigentes es el siguiente: hay seis equipos de 11 médicos para cada guardia. Cada equipo cubre un día diferente de la semana y los domingos son rotativos. Precisamente en la cobertura de la guardia de los domingos se da esta particularidad de que hay profesionales que tienen que estar 48 horas trabajando.

“Estamos pidiendo que se forme un equipo de guardia fija para los domingos. Estamos haciendo dos días seguidos de guardia y en ningún lugar del mundo se permiten más de 12 horas de guardia”, expresó la profesional.

Y remarcó: “Es totalmente insufrible e inhumano. Sobre todo para la gente, porque en ese estado, no somos calidad para atención”.

La forma de evitar esta situación inhumana que han encontrado los médicos es tercerizar algunas horas de su trabajo. Es decir, se ceden y se pagan horas de guardia a un compañero para que cubra el horario. Es decir, son los propios profesionales los que se están organizando entre sí para tratar de que en el hospital haya una persona que esté descansada y con todos los sentidos en alerta para atender cualquier emergencia.

La respuesta que ha dado el municipio hasta el momento para esta demanda, es parcial. Vale mencionar que una guardia está integrada por 11 médicos que cubren clínica médica, pediatría, obstetricia, traumatología, laboratorio y rayos.

Lo que hace el municipio es, por ejemplo, garantizar una guardia fija de domingo para algunas especialidades, por ejemplo, obstetricia. Pero el resto de las especialidades siguen bajo la modalidad de cobertura rotativa de los domingos. Es decir, con profesionales que llegan estar hasta 48 horas trabajando.

“Se estaba avanzado con las guardias fijas de domingos para pediatría, pero para el resto de las especialidades, no. Eso genera mucho malestar”, expresó Meier.

Otras de las cuestiones que remarcan los médicos es sobre la necesidad de contar con pago diferenciado por feriados y trabajo nocturno. “Trabajamos los feriados como cualquier otro día de la semana, siendo que a choferes y enfermeros sí se les paga de manera diferenciada. Al resto del personal de la salud, no. Y esto se extiende a médicos, bioquímicos, radiólogos que trabajan los feriados y se les paga como día común”.

De cara a las fiestas (Navidad y Año Nuevo), tampoco hay un pago diferenciado. “Nos han ofrecido un bono, pero solo para el 24 y el 31 a la noche, cuando en realidad una guardia de las fiestas se tendría que estar pagando el doble”.

Al ser consultada sobre qué razones esgrime el municipio para explicar que no se puedan atender estos reclamos, la doctora respondió: “Nos dicen que no hay plata. Es la contestación que nos dan siempre y más para salud: no hay presupuesto”.

“Esas fueron las palabras que específicamente nos dio el contador (Daniel) Gilli”, dijo en alusión al secretario de Economía y Finanzas del municipio.

Meier insistió en destacar que hay voluntad de diálogo, tanto de parte de las autoridades del hospital como de parte de los funcionarios municipales. No obstante, más allá del diálogo, no se llega a acciones concretas. “Lamentablemente no se terminan de conseguir las cosas que estamos pidiendo. Lo que pedimos son cuestiones básicas. No estamos planteando nada del otro mundo”, recalcó.

La respuesta del municipio

El secretario de Salud Pública municipal, Rubén López, salió al cruce de las medidas de fuerza que están llevando a cabo los médicos de la guardia del hospital Gumersindo Sayago. En una entrevista con Radio Cyber, López sostuvo que el conflicto, “es preocupante y muy sorpresivo”.

“Hemos estado trabajando desde que asumimos con una secretaría de puertas abiertas, recibiendo a los médicos una vez por semana, escuchando las problemáticas para ir solucionando o avanzado sobre los reclamos”, dijo. Y puntualizó que, “desde hace cuatro o cinco meses teníamos en la agenda distintos reclamos que eran atendibles, y buscábamos una vía de solución que sea equitativa para todos los profesionales”.

Desde ese lugar destacó el hecho de que se haya avanzado en el reconocimiento del título de especialista. “A partir del 1 de enero se les pagará un 10% adicional por título”, precisó. Y destacó que también se avanzó sobre la necesidad de mejorar lo que perciben los pediatras “a los que consideramos recurso humano escaso”.

López reconoció que los profesionales plantearon problemas con las guardias y dio su interpretación sobre el reclamo: “Este grupo está disconforme y quiere trabajar 24 horas pero que se le abone por 30”, afirmó sin hacer referencia a la vigencia de las 48 horas seguidas de trabajo.

En la misma línea, atribuyó la protesta a “un grupo minúsculo de médicos únicamente de la guardia”. “Nosotros le hemos dicho que no a esta pretensión, porque significa un aumento del 25% al margen de los incrementos que se hanvenido dando, y que va a beneficiar a unas 30 personas en detrimento de toda la planta del municipio”, subrayó.

Por último, llamó a los profesionales a resolver el conflicto por la vía del diálogo.

En este sentido se concretó una reunión el jueves pasado tras la cual los médicos decidieron levantar las medidas de fuerza y pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes. Está previsto que a primera hora se concrete una nueva reunión que tendrá como ejes centrales la discusión de la vigencia de las 48 horas de guardia y el pago de feriados.

Nota correspondiente a la edición n° 491 del semanario La Jornada, del 12 de noviembre de 2017.