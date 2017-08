Con yeso y todo, Gladys Florimonte se suma a Bien Argentino

Compartir esto





















Tras ser enyesada en la muñeca el pasado viernes, luego de caerse la vía pública mientras paseaba a su perra “Martita”, Gladys Florimonte se suma a ‘Bien Argentino’.

“Tengo que esperar a que me cambien el yeso por uno más pequeño y cómodo. Si todo sale bien y con el correr de los días los huesos sueldan bien, evito la operación. Los hematomas en la cara me duelen, pero por suerte no fue peor”, contó.

La actriz sigue trabajando desde el minuto cero, ya que no faltó a las funciones en Buenos Aires y continúa con sus presentaciones en todo el país. Florimonte fue convocada por Angel Carbajal y estará el 20 de agosto en Oncativo junto a la compañía artística premiada en Carlos Paz donde también se lucen figuras como Marcelo Iripino, Compañía Sentirés (premiada en Europa), Noelia Marzol y Fer Bertona.

“Es un excelente y prestigioso espectáculo y poder ser parte en ésta participación especial es un placer enorme. Son artistas increíbles, por eso estoy muy agradecida de subirme al escenario con ellos”, aseguró Gladys.

Florimonte puso toda su trayectoria al asador y supo buscarle la vuelta a su yeso, que seguramente lo tendrá su imitación de “Alicia” en PPT.