Negri reconoció que el oficialismo no tiene número para expulsar a De Vido

El jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri (UCR), admitió este lunes que el oficialismo no cuenta con la cantidad de legisladores necesarios para expulsar a su par del Frente para la Victoria (FpV) Julio De Vido por presunta “inhabilidad moral” en la sesión prevista para el miércoles en el recinto.

Mario Negri (UCR), jefe del interbloque Cambiemos pidió quie se espere hasta el miércoles, día de la sesión en Diputados, para saber “cómo juegan las presencias” en el conteo para saber si podrán expulsar al ex funcionario Julio De Vido, tras admitir que al día de hoy el oficialismo no cuenta con la cantidad de legisladores necesarios para expulsarlo.

“Ya sabíamos de antemano que no teníamos los números solos para expulsar a De Vido”, aclaró el legislador radical por la provincia de Córdoba al ser consultado sobre la votación que tendrá lugar el miércoles en el recinto para avanzar, o no, en la expulsión del diputado del FpV. En diálogo con radio Continental, el también presidente del bloque de diputados radicales explicó que a la hora de votar la expulsión del ex ministro de Planificación Federal sólo cuentan los diputados presentes, al señalar que “como es una mayoría agravada de dos tercios, juegan los presentes en la sesión de ese día”.