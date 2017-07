Twitter lanzó nuevas funciones en sus filtros

Twitter explica en su centro de ayuda que además de activar el filtro de calidad, los usuarios pueden elegir desactivar notificaciones de determinados tipos de cuentas:

– Cuentas nuevas que no sean seguidas por el usuario.

– Cuentas que no sigan al usuario.

– Cuentas que no sean seguidas por el usuario.

– Cuentas que utilizan una foto de perfil predeterminada y que no sean seguidas por el usuario.

– Cuentas que no disponen de una dirección de correo electrónico confirmada y que no sean seguidas por el usuario.

– Cuentas que no tienen un número de teléfono confirmado y que no sean seguidas por el usuario.

De esta manera, la red social sigue trabajando para mejorar la experiencia de sus seguidores en la red de información, dándole la posibilidad los usuarios de aceptar o no mensajes directos de cuentas a las que no siguen.