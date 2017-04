Sin acuerdo, el proyecto de enmienda de la Carta Orgánica volvió a comisión

Compartir esto





















El otro proyecto que suscitó debate en el recinto fue la propuesta de enmienda de la Carta Orgánica planteada por Avilés para reformar los artículos 209 y 213.

El artículo 209 quedaría redactado de la siguiente manera: “La Junta Electoral Municipal es un organismo de carácter permanente. Se compone de tres miembros, los que serán elegidos a través del mecanismo establecido en ordenanza especial a sancionarse, la que requerirá para su aprobación de una mayoría de dos terceras partes del total del cuerpo legislativo”.

Mientras que el 213º establecería que “La ordenanza prevista en el artículo 209º reglamentará el funcionamiento de la Junta Electoral municipal. Para su modificación será necesaria una mayoría de dos terceras partes del total del cuerpo legislativo”.

Dos tercios son ocho votos en la actual composición del Concejo.

El artículo 4 del proyecto de Avilés propone también que el Referéndum Popular Obligatorio, necesario para la aprobación de la enmienda se realice el domingo 25 de Junio.

Poco menos de media hora duró el debate de este punto, que incluyó mucha chicana e irónicos pedidos de que citen los autores cuando se utilicen conceptos o frases que correspondan a intelectuales o dirigentes.

El punto central fue el pedido de pase a comisión que planteó el concejal Ruiz, como instancia para que se logren los consensos necesarios. “Hoy no están los votos”, dijo el edil.

Vale recordar que para que la enmienda sea aprobada por el Concejo de Representantes es necesario contar con ‘mayoría extraordinaria’ (artículo 235), esto es, cuatro quintos del total de los miembros del cuerpo. Con la actual composición, eso significa al menos 10 de los 12 votos.

En el argumento de su rechazo, Gispert volvió a insistir en la necesidad de que Avilés abra el diálogo con otros espacios. “Ni siquiera para reformar la COM dialogan”, dijo.

“Lo que no tenga acuerdos, lo que no tenga diálogo, por más bueno que parezca, no lo vamos a votar. No lo votamos porque de esa manera se avala un paradigma de hacer política donde ‘vale todo’ y estamos en contra de eso”, remarcó.

La vuelta a comisión contó con siete votos afirmativos (Ruiz, Gispert, Molina, Sequeira, Lenci, Orce y Alessio). El voto de Alessio fue bastante confuso. Había propuesto que el punto se someta a votación y acusó a Gispert de manejarse por “enojos personales” y “caprichos”. Aun así, votó por el pase a comisión.

