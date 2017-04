Facebook lanzó un proyecto global para combatir las noticias falsas

“No podemos mejorar apenas la producción de noticias. Tenemos que capacitarnos más también nosotros para convertirnos en usuarios de medios mejores y más activos, como consumidores y creadores”, resaltó Gillmor.

Entre los primeros participantes que contribuirán con esta iniciativa, ya sea por la realización de eventos o la identificación de proyectos e investigaciones a financiar, están la División para la Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), basada en Francia; The European Journalism Centre, Holanda; la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, basada en Colombia.

Además, están The Society of Publishers in Asia, basada en Hong Kong; The Arizona State University, en Estados Unidos; The Hamburg Media School, en Alemania; y el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, entre otros.

El financiamiento para la News Integrity Initiative será administrado a través de CUNY Graduate School of Journalism Foundation, una organización sin fines de lucro cuya misión es apoyar a la Escuela de Periodismo de la CUNY.

De acuerdo con el comunicado, la News Integrity Initiative buscará financiamiento y participantes adicionales para poder apoyar proyectos e investigación, organizar eventos y avanzar su objetivo de lograr comunidades mejor informadas.