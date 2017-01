Ardió el basural, otra vez, y se reavivó la polémica por la problemática ambiental

El sábado 21 de enero, pasado el mediodía, se declaró un incendio de importantes proporciones en el basural a cielo abierto que el municipio de Villa Carlos Paz administra en el predio ubicado a la vera de la autopista a Córdoba.

Siete días después, al cierre de esta edición, el fuego continuaba mínimamente activo y el humo persistía.

La batalla contra el incendio requirió, a lo largo de la semana, la presencia de bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz y la región, a los que se sumó personal municipal y del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Además, se trabajó con maquinaria pesada aportada tanto por el municipio como por el gobierno provincial.

El siniestro reavivó la polémica por la problemática ambiental, sobre todo a partir de los reclamos que realizaron vecinos de los barrios San Nicolás (Malagueño) y Costa Azul Norte y Sur (Carlos Paz), por el humo tóxico y el olor nauseabundo. Este domingo a las 18,30 en la plaza de San Nicolás y bajo el lema “No al basural” se llevará a cabo una reunión informativa, donde se buscará esbozar un plan de acción.

La imagen del basural ardiendo generó preocupación en las autoridades del gobierno provincial que, a través de la dirección de Policía Ambiental, intimó al municipio de Villa Carlos Paz para que “cese la quema”.

Desde el municipio, en tanto, descartaron de plano cualquier quema intencional, y atribuyeron el fuego a la combustión espontánea producto de más de medio siglo de enterramiento de basura en el lugar. Además, las autoridades confiaron que la solución definitiva vendrá de la mano de la construcción del Centro Ambiental. Y en este sentido, adelantaron que “en abril o mayo” se iniciarían las obras.

En lo que tiene que ver con los bomberos, la compleja situación dejó en evidencia la falta de equipamiento. Dos bomberos debieron ser asistidos con principio de intoxicación tras respirar el humo tóxico en el basural.

El jefe del cuartel, Fabián Pontarelli, reconoció que no contaban con suficientes equipos autónomos de respiración y que, ante esto, se decidió proveer a los bomberos de máscaras con carbón activado. “No es lo ideal pero es lo que tenemos”, dijo (ver aparte).

La intimación de la Policía Ambiental

El lunes pasado el gobierno de la provincia a través de la dirección de Policía Ambiental intimó al municipio de Villa Carlos Paz para que “cese la quema en el basural”.

El responsable del área, Adrián Rinaudo, confirmó a La Jornada que la Policía Ambiental tomó intervención directa en el caso del incendio del basural a cielo abierto que tiene la ciudad lindante a la autopista a Córdoba, y que se intimó al municipio a que “cese la quema”.

“El responsable es el municipio. Es quien debe hacer el control para que estas cosas no pasen”, afirmó.

Según Rinaudo, las autoridades carlospacenses “se hicieron cargo de la situación y se comprometieron a mejorar”.

La posición del municipio

El secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, descartó cualquier tipo de intencionalidad en el inicio del fuego, y afirmó que, “el gobierno de la provincia está preocupado por esta situación y tenemos recomendaciones”.

“No hay quema como tal, dentro del predio no hay circulación de gente ni animales y está controlado el ingreso y egreso. Lo que sucede tiene que ver con procesos de combustión espontánea en un basural que tiene más de 50 años.

Es habitual que el personal esté tapando pequeños incendios o ‘volcancitos’ que se producen espontáneamente, pero en este caso se trata de un incendio de magnitud muy pronunciada”, aclaró a VillaNos Radio 100.7.

“Somos optimistas en que lo vamos a resolver lo antes posible, pero sabemos que la solución de fondo pasa por el proyecto de Centro Ambiental que venimos trabajando con el gobierno nacional”, subrayó.

En este sentido, informó que el intendente Esteban Avilés se comunicó el martes pasado con el ministro de Turismo de la nación, Gustavo Santos, para preguntarle por la firma de los contratos. “El ministro se ha comprometido a activar los procesos administrativos, y confiamos en que en abril o mayo empezarán las obras”, señaló.

Cabe recordar que el proyecto de Centro Ambiental para reemplazar el basural a cielo abierto está planteado en el marco del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) para municipios turísticos que impulsa el ministerio de Turismo de la nación con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En octubre pasado el gobierno nacional receptó las propuestas para las tres etapas: construcción del nuevo relleno sanitario; planta de separación y clasificación de residuos; y cierre y clausura del basural a cielo abierto.

El acuerdo suscripto entre el ministerio de Turismo y el municipio contempla una inversión total aproximada de 222 millones de pesos.

“Los informes internos de adjudicación ya están todos; los de las tres licitaciones y los dos procesos concursales de concientización y fortalecimiento institucional”, precisó Pedrone.

“Todo controlado”

Al cierre de esta edición (sábado por la mañana), el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, Fabián Pontarelli, informó que el incendio en el basural está “todo controlado”.

“Se logró taparlo en forma casi total. Nos quedó un pequeño foco donde va a ir saliendo humo, pero es mínimo. Hay una guardia de cinco bomberos, pero no estamos trabajando en forma efectiva gracias a la máquina que mandó el gobierno. Se sigue con el sistema del municipio tirando agua donde va a apareciendo el humo para enfriar la zona”, detalló sobre la actividad en el predio ubicado a la vera de la autopista.

Consultado sobre cuándo iba a estar extinguido en su totalidad, dijo que para saberlo “habría que tener una bola de cristal”.

“Lo que se hizo fue tapar y sofocar en forma externa lo que se pudo remover con la máquina. No hay forma de ver bajo tierra. Un día puede volver a salir. Donde va saliendo humo ahí es donde estamos trabajando”, aseguró.

La difícil situación de los bomberos

Tras conocerse que en el marco del incendio dos bomberos debieron ser atendidos por principios de intoxicación, se reinstaló la polémica por la falta de equipamiento que es sistemáticamente denunciada desde hace más de un año por el cuerpo activo.

De hecho, la justicia investiga la denuncia penal realizada por presunto desvío de fondos y que tiene a cinco exdirectivos imputados de ‘defraudación por administración fraudulenta’.

“Se dio vuelta el viento y tuvieron que respirar el humo. Gracias a Dios ya están en perfecto estado”, aclaró Fabián Pontarelli, jefe del Cuartel, sobre el estado de los bomberos.

Y respecto a la falta de equipamiento, sostuvo que, “no voy a decir que no existe pero no es tan así”.

“Los equipos (de respiración autónomos) están comprados, pero falta que liberen el container y lleguen a Córdoba. Estamos contando con las cosas, pero no es como ir a un supermercado”, afirmó quien asumió la jefatura del cuartel a fines de 2016.

Sin embargo reconoció que en el incendio del basural los bomberos estuvieron trabajando en condiciones que no son las óptimas: “Básicamente estamos con máscaras de carbón activado para evitar el humo y podernos mantener más tiempo trabajando. Tener equipos autónomos sería lo ideal, pero no tenemos suficientes, así que decidimos proveer de máscaras de carbón activado. No es lo ideal pero es lo que tenemos”.