Una historia con final feliz: Gretta y Fausto ya están nuevamente con sus dueños

La historia de Gretta y Fausto, dos adorables perros raza ‘pug’, que ‘desaparecieron’ de Villa Carlos Paz el pasado 2 de enero, tuvo un final feliz 15 días después, cuando se reencontraron con sus dueños.

El empeño que pusieron sus dueños para recuperarlos hace de esta una historia especial. Porque Facu Medina y Mariela Kadlec, apenas se dieron con que los perritos habían desparecido, iniciaron una campaña en las redes sociales, que se materializó también en el reparto de folletos por Carlos Paz y localidades vecinas, con los datos de Gretta y Fausto y el anuncio de una recompensa para quien pudiera aportar datos que permitieran recuperarlos.

Incluso se creó una página en Facebook ‘Todos por Gretta y Fausto’, donde día a día se fueron subiendo las novedades.

La búsqueda se extendió a otras redes sociales, como Twitter e Instagram, donde muchos famosos de hicieron ecos del pedido de ayuda.

Cada publicación tenía cientos de ‘me gusta’ y compartidos.

Todos los días un nuevo capítulo de esta historia, que muchas veces arrancaba con la ilusión de hallarlos a partir de un dato, y terminaba en frustración.

“10 Días de angustia…

Quiero que los que se la llevaron, me los devuelvan…

Quiero volver a sentir sus olores,

Quiero tener la casa llena de pelos,

Quiero tener esos ojos saltones mirándome,

Quiero que me acompañen al baño,

Quiero que me estornuden y me llenen de baba,

Quiero que me claven la mirada en cada cosa que hago

Quiero ir al río y verlos nadar y disfrutar,

Quiero verlos sentados en el escalón mirando para afuera,

Quiero escucharlos roncar cuando duermen,

Quiero volver a disfrutarlos como lo hacía antes…

Quiero dejar de sentir esta angustia y dolor en el pecho por no tenerlos.

Quiero que Gretta Y Fausto sepan que donde quieran que estén, los vamos a encontrar”.

Esto escribieron Mariela y Facu el 10 de enero. La semblanza sirve para entender por qué para ellos era tan importante recuperarlos.

Pero nada. Los días pasaban sin novedades.

Hasta que el 16 de enero, dieron la noticia más esperada: “HOY LAS LAGRIMAS NO SON DE ANGUSTIA, SINO DE MUCHÍSIMA FELICIDAD!!!!

GRACIAS A TODOS, VOLVIERON FAUSTO Y GRETTA!!!”.

Este martes, publicaron el relato completo de cómo se gestó el reencuentro:

“Facu, apagá el teléfono que está sonando mucho, lo agarro y veo una foto de WhatsApp que me pasa RA y Mari (mil gracias a ellas), me froto los ojos porque no podía creerlo; ¡¡Son ellos Tana!! ¡¡Son Fausto y Gretta!! ¡¡¡Mira esa cara de tristeza que tienen!!!

No dormimos, teníamos el celular del que los tenia, lo llamo: ¿José? Vos tenes mis perritos; los de la foto que subiste al FB son míos!! Tartamudeo, se quedo en silencio, me invento una historia, me dijo que me iba a pasar el celular de su amigo en Carlos paz que él había subido la foto y me termino pasando un numero inexistente. Llamamos a Hugo, su hermano: Hugo, como andas? Recién hablamos con Jose por los perritos que tienen de estancia vieja; tartamudeo, se contradijo, negaba hasta que le ofrecimos la recompensa y le dijimos que lo piense, que lo llamábamos en un rato. Lo llamamos y apago el teléfono, asi que llamamos a su abuela, que es donde vive: Nos atiende Hugo, desorientado, no podía creerlo, ¿De donde sabíamos tanto? Y nos corto.

Gastón (nuestro amigo) me dice, vallamos a la casa de la madre que vive en “Estancia Vieja”. Prendo el auto y salimos. Encontramos la casa: ¿Beatriz? Sus hijos tienen nuestros perros. Tartamudeo, se puso nerviosa “la vecina”, se puso agresiva y asustada a la vez. “No les voy a decir ni donde viven”, nos dice, cuando a la par le tirábamos la dirección, de que trabajaba el tipo, y hasta el número de teléfono de “su abuelita”.

Volvimos a casa y nos llega un mensaje de Omar, otro familiar de ellos: “Hola amigo ¿cuánto es la recompensa por los Pug?” Le respondimos y quedamos en encontrarnos en el Patio Olmos cuando él salía de trabajar.

Llegamos 20 hs, y 20:30 hs nos cambio el lugar de encuentro: “Amigo, andate al hiperlibertad de ruta nueve, que yo vivo ahí cerca y voy a ir en auto”. Nos miramos con miedo con la tana, pasame fotos, le digo a Omar, me envía la foto y fuimos.

Llegamos con nervios, observábamos todo y todo nos parecía sospechoso, a los 10 minutos llega un auto, se baja Omar y otro que no llegue a reconocerlo por los nervios. Vení me dice, abre el baúl del auto y los veo a ellos, asustados, agitados por el calor sofocante del baúl.

Mariela los agarra a los dos, mientras le sacábamos las cuerdas que los tenían atados, como si fueran animales agresivos, todos apretados; la Tana los lleva al auto mientras yo le entrego la plata a Omar. Todo esto no duro no más de 3 minutos, que para mi fueron horas, voy al auto rápido, quería abrazarlos a ellos, 15 días hacia que nos los acariciaba, los besaba y les estirábamos esos hermosos mofletes.

Gretta y Fausto están bien, Faustito se esta recuperando de golpes, si, tenia lastimada su patita y un chichon en la cabeza, cada vez que lo quiero acariciar, se ataja… en estas horas tiene miedo, miedo que se le va con cada abrazo que le damos desde que los rescatamos.

Hoy están con nosotros, están con nosotros gracias a que cada uno/a de ustedes nos extendió una mano, gracias a cada mensaje de aliento, a cada palmada en la espalda diciéndonos que ya van a aparecer; hoy ya no hay dos platos vacios en casa, hoy ya estamos los 4 juntos.

Infinitas Gracias a absolutamente todos/as. Facu y Tana!!!.

El posteo, en pocas horas, tuvo cerca de 6 mil ‘me gusta’, 1400 comentarios y fue compartido unas 1100 veces.

Y todo por Gretta y Fausto.