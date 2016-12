Elevan a juicio causa contra exfuncionarios de Ambiente por autorizar emprendimientos en zonas protegidas del sur de Punilla

Compartir esto





















La ONG ambientalista Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio) informó que el Fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco requirió la citación a juicio de los exsecretarios de Ambiente de la provincia, Raúl Costa y Federico Bocco, por autorizar emprendimientos en zonas protegidas dentro del ejido de San Antonio de Arredondo.

Los exfuncionarios están acusados como supuestos autores del delito de ‘Abuso de autoridad’ (artículos 45 y 248 1° supuesto del Código Penal), por haber autorizado en tal carácter los emprendimientos inmobiliarios El Dorado II; El Gran Dorado y la estación transformadora de Epec, “encontrándose estos localizados en Zonas Rojas de la Ley de Bosques y además en la Zona protegida por la ley 8770 que creó la Reserva Recreativa Valle del Cóndor”.

En un pasaje de la resolución el fiscal advirtió que, “el grave deterioro ambiental que padecemos no se hubiera producido si los individuos y los pueblos se hubieran comportado razonablemente en lo relacionado con la conservación de la biosfera. A esta altura pues, la protección de los factores que componen la biodiversidad, no puede quedar supeditada a la buena voluntad de funcionarios o de los proponentes. En la época actual, ya no hay espacio ni disculpas para que el Poder Judicial omita, dificulte u obstaculice la implementación de la legislación ambiental, sobre todo la forestal”.