Villa Carlos Paz: de un lunes frío y con lluvias a una tarde de más de 20 grados el jueves

Villa Carlos Paz tendrá un comienzo de semana fresco e inestable, pero desde el martes comenzará una recuperación de la temperatura. El jueves aparece como la jornada más templada, antes de un nuevo cambio hacia el viernes.

La semana comenzará con condiciones frías y algunas precipitaciones en Villa Carlos Paz, pero mostrará un progresivo ascenso térmico desde el martes. La recuperación alcanzará su punto más marcado durante el jueves, mientras que para el viernes se espera un nuevo cambio acompañado por viento del sur.

En lo que queda de este lunes 17 de agosto, el cielo permanecerá mayormente cubierto y continuarán las chances de lluvias débiles o aisladas. La máxima se ubicará entre los 11° y 13°, con viento del sudeste y un ambiente fresco durante toda la jornada.

El martes 18 todavía podría presentar alguna precipitación débil durante las primeras horas, aunque luego las condiciones tenderían a mejorar. La máxima se moverá entre los 14° y 15°, mientras que las distintas previsiones muestran mayor dispersión para la mínima, con registros que podrían ubicarse entre 1° y 6°.

Para el miércoles 19 se espera una mejora más definida, con alternancia de nubes y sol y una máxima de entre 17° y 18°. La mínima rondará los 4° o 5° y el viento perderá intensidad.

El mayor ascenso llegará el jueves 20, que aparece como la jornada más templada de la semana. Con cielo mayormente despejado o parcialmente nublado, la temperatura máxima se ubicará entre los 21° y 23°, después de una mínima cercana a los 4° o 5°.

El panorama presenta mayor incertidumbre para el viernes 21. Se espera una rotación del viento hacia el sur y un descenso de temperatura, aunque los pronósticos difieren sobre su magnitud: las máximas previstas van desde los 13° hasta los 19°. También podría aumentar considerablemente la intensidad del viento, con ráfagas que en algunos modelos se acercan a los 60 km/h.

Así, la semana tendrá una evolución térmica bien marcada: comenzará fría y húmeda, alcanzará su momento más agradable durante el jueves y volvería a cambiar hacia el viernes con el ingreso de aire más fresco.