Oposición fustigó el nuevo tarifazo avilesista y advirtió sobre el engañoso anuncio que precedió a otra fuerte suba en tasas y servicios

El obediente bloque de concejales de Carlos Paz Unido validó el nuevo tarizado que decidió el intendente Avilés.

En una maniobra a todas luces desprolija, y dando cuenta que ya no le importan ni siquiera mantener las formas, el intendente Esteban Avilés ingresó el jueves, fuera de hora, el proyecto que validaba el aumento ya definido en tasas municipales y servicios públicos.

El bloque de Carlos Paz Unido impuso el tratamiento sobre tablas en la sesión de ese día, y luego lo aprobó en soledad.

Desde el oficialismo hubo un denodado esfuerzo por defender lo indefendible, apelando a explicaciones muy endebles que no convencieron a la oposición, cuyos ediles fustigaron la medida y advirtieron sobre el anuncio engañoso que precedió a la fuerte suba.

Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) recordó que, ‘a través de una delegación que sus propios concejales le dieron, el intendente aplica incrementos que deberían ser realizados por el Concejo de Representantes, en doble lectura y con audiencia pública abierta a los vecinos. Nada de eso ocurre, ahora todo lo resuelve el Departamento Ejecutivo Municipal’.

‘Es importante resaltar que con este segundo incremento (quedan tres más para este año), tan solo en los primeros cuatro meses de 2024 el agua potable registró un aumento acumulado del 76,32%; servicios conexos al agua potable un 104,3%; taxis y remises 75,26%; cloacas 83,9%; y agua de la Cooperativa San Roque Villa del Lago un 76,31%.

En este caso no se incrementó el transporte urbano porque ya fue realizado anteriormente.

Párrafo aparte merecen las tasas de servicios municipales, que tuvieron el primer incremento a partir del 1 de marzo del 41,54%, y que ahora corresponde un nuevo incremento que fue fijado en el 36,58%, lo que llevaría a una suba para los primeros cuatro meses del año del 93,3%. Inadmisible, aún por encima de la propia inflación nacional’, afirmó.

Aclaró que el intendente ‘decidió que este nuevo aumento del 36,58% no se aplique en su totalidad, y que sea del 21,95%, lo que lleva a un acumulado en lo que va del año de 72,6%, lo que sigue siendo un despropósito para los vecinos’.

Se refirió, asimismo, al anuncio realizado por el municipio en la previa de la sesión, planteando que se iba a eximir ‘en un 40% las tasas que más inciden en la economía familiar’.

Concejal Carlos Quaranta.

‘Eso que se comunicó, y que fue reflejado por algunos medios periodísticos, no es la realidad de lo que propone la ordenanza.

El Ejecutivo no hará ninguna disminución de las tasas municipales, lo único que va a ocurrir es que este nuevo aumento en lugar de ser un 36,58%, será de 21,95%, y lo que el vecino va a percibir es que las tasas municipales le aumentaron en estos cuatro meses un 72,6%’, insistió.

Remarcó, asimismo, que, ‘desde nuestra banca rechazamos la delegación de facultades del Concejo al intendente, rechazamos estos incrementos “automáticos”, y además le solicitamos al gobierno municipal que informe de manera oportuna, verídica y clara a los vecinos’.

Desde Juntos por Carlos Paz, el jefe del bloque, Daniel Ribetti, calificó directamente como ‘engañoso el anuncio de reducción del 40% que salió a vender el ejecutivo municipal’.

‘Lo cierto es que, a partir del primero de mayo, los servicios municipales tendrán un nuevo valor.

El agua aumenta 22,87%, las cloacas el 28,74; taxis y remises el 22,68% y el resto de tasas y contribuciones el 36,58%’, precisó.

Calculó que las tasas municipales, contemplando los aumentos del 120% en enero, 41,56% en marzo y 36,58% en mayo, registran una suba acumulada del 198,14%.

‘Si a este valor (que es acumulativo) le aplicamos el descuento de 40%, aun así, los incrementos van por arriba de la inflación esperada por el relevamiento de expectativa de mercado. En otras palabras, este descuento lo aplican por que ha quedado en evidencia que el mecanismo de aumento automático, ampliamente cuestionado por nosotros y hasta judicializado por el legislador Gispert, genera incrementos por fuera de los márgenes pagables por los contribuyentes y así todo solo se aplica a algunos ítems, no al conjunto de las tasas o contribuciones’, disparó.

Ribetti consideró que Villa Carlos Paz, ‘tiene una carga impositiva altísima, es una ciudad cara y desde nuestro punto de vista no se condicen los altos costos con el estado general de la ciudad’.

‘Evidentemente se malgasta el dinero y en parte eso se debe a la sobrepoblación de trabajadores municipales. Cuando digo esto no me refiero a los 400 (aproximadamente) de planta permanente, me refiero a los otros 1500 (aproximadamente) que forman parte de los compromisos y los vínculos partidarios del intendente Avilés y que les posibilitaron ganar la elección y que lo pagamos entre todos’, acusó.

Para el edil, ‘este Estado deforme, sobre poblado, se vuelve inviable y el gobierno advierte que, de seguir aumentando las tasas al ritmo planeado, en dos meses quedará desfinanciado porque nadie va a poder pagar’.

Concejal Daniel Ribetti.

‘Esta situación la habíamos predicho y por eso presentamos un completo proyecto de alivio fiscal para facilitar la vida de los comerciantes y vecinos locales, porque la cuestión de fondo no es un descuentito, la cuestión de fondo es no dilapidar la plata del contribuyente’, sentenció.

En este punto, arremetió contra otro de los anuncios de Avilés, el famoso superávit: ‘¿Cómo es que te sobra plata y me pedís más?

Solo en publicidad tienen previsto gastar en el presupuesto de este año 600 millones de pesos, y parte de la reducción planeada en ese 40%, está dirigida a afectar el desarrollo de la obra de cloacas, por lo tanto, queda claro que la prioridad de este intendente no es el desarrollo de la ciudad o el bienestar de los vecinos’.

‘En síntesis y para que al vecino le quede claro, en la banca los concejales oficialistas no pudieron o no quisieron confirmar que, a partir de mayo, el vecino pagará efectivamente un 40% menos. No se animaron a aseverar que quien pagaba $10.000 en abril, pasará a pagar $6.000 en mayo.

Yo creo que no lo hicieron porque este anuncio está viciado de falsedad. Para ser Avilés un sujeto que dice no mentir, este anuncio sería un pésimo antecedente y en lo que refiere a los servicios, el agua aumenta otra vez, la cloaca también, los taxis también y los remises también, y el resto de las tasas y contribuciones también’, finalizó.