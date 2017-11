‘Basta de lavarse las manos’: padres de alumnos del jardín ‘Manuel Belgrano’ protestarán por la suspensión de las clases

Compartir esto





















Padres de alumnos del jardín de infantes ‘Manuel Belgrano’ de barrio Costa Azul, realizarán una protesta este viernes a las 9 frente a la escuela (Bach al 500) por la suspensión de las clases.

Sucede que el temporal que afectó seriamente al sector a fines de octubre, desnudó las falencias del edificio donde funciona el jardín, que se inundó y las clases debieron suspenderse. Luego se retomaron pero el martes de esta semana, y sin mediar ninguna tormenta, el jardín volvió a inundarse (presumiblemente por el desagote de una piscina de una vivienda ubicada detrás) y la actividad, nuevamente, se suspendió hasta nuevo aviso.

Ante esto, el gobierno provincial inició los trabajos para intentar darle una solución definitiva a un problema de larga data. Pero mientras tanto, más de cien niños no saben dónde van a terminar el año lectivo.

Los padres denuncian, además, que las autoridades les pidieron que ‘busquen’ una vivienda para alquilar de manera temporaria hasta que los trabajos estén finalizados.

‘Basta de lavarse las manos’

Silvina Valle es mamá de mellizos que concurren al jardín de infantes ‘Manuel Belgrano’, y dejó constancia de su malestar en Facebook.

“Indignada es poco… hace años que el jardín Manuel Belgrano de la ciudad de Villa Carlos Paz tiene graves problemas edilicios. Este año ya se han suspendido las clases por dos días en la última tormenta que arrasó en Costa Azul. El martes de esta semana llegamos al jardín y estaba nuevamente inundado, pero esta vez sin tormentas. Esta vez fue por el desagote de la pileta de la vecina de atrás (que no tiene porque desagotar su pileta libremente, eso según código se hace a un pozo exclusivo para la pileta). Independientemente de esto, el gobierno tiene conocimiento de todo esto… de ahora y de antes también. Pero ya basta… que el presupuesto que pasa la provincia al municipio dicen que se gasta en otra cosa… que el municipio dice que no puede poner plata de su bolsillo para el arreglo de obras que corresponden a la provincia. BASTA. Basta de lavarse las manos y pasarse la pelota. Son más 100 criaturas que no saben cómo y dónde van a terminar el año lectivo. Hoy llegamos al jardín y esta todo desmantelado… Y si… Aplausos por el comienzo de la obra… Pero… Y los chicos?

Qué hacen? Adónde los llevamos? todas las mañanas la pregunta resurgiente en casa “mamá, hoy vamos al jardín?”… Nos proponen que “busquemos” un lugar para alquilar hasta tanto se realicen las obras. Una vergüenza, ellos (provincia, municipio, el papa, o quien carajo sea) deberían venir con una solución y decirnos “el lunes los chicos continúan sus clases en tal lugar a tal hora” y punto… PUNTO… SOLUCIONES… NO MAS PROBLEMAS… SOLUCIONES!!!! después se enojan cuando la gente es mal educada… después se enojan ante las puteadas… después se enojan… déjense de joder!!!! Ustedes provocan la indignación de la gente, después la gente está loca… Esto se repite en todos los ámbitos políticos… la culpa siempre es de otro… y mientras tanto… en Ciudad Gótica… las cosas se siguen sucediendo… y los chicos siguen sin tener clases… Con lo que aman su jardín… Con lo que amamos su jardín…”, escribió.

La explicación de la provincia

Desde el ministerio de Educación, en tanto, explicaron que, “por motivos ajenos a lo relevado”, este miércoles, “se tuvo que dar inicio a las tareas de albañilería en el establecimiento”.

“El día 14 desde la institución se informa sobre la situación que ha brotado agua desde la mampostería de baños, que colinda a la montaña, aparentemente por motivos de que detrás se filtra agua producto de vertientes comunes, o en este caso, aparentemente, por motivos de desagote de una pileta en propiedad vecina, más arriba del pie de montaña”.

Las tareas que se están ejecutando son las siguientes: se quitará el machimbre de pared, para trabajar sobre el corte de ascenso de humedad por capilaridad; levantar mampostería en parapetos de cubierta, colindante con montaña, lo que ayudará a la contención de todo escurrimiento de agua y barro por arrastre; se aprovechará y realizará el relevamiento para la instalación eléctrica extra corpórea de la mampostería.

Además de estos trabajos, “se sumarán aquellos que vayan surgiendo con el paso del tiempo”.