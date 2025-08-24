Villa del Lago: la alarma se activó, la dueña vio todo por cámaras y la Policía atrapó al sospechoso

Un hombre de 27 años fue sorprendido en inmediaciones de una casa donde se había activado la alarma. La propietaria advirtió el hecho a través de las cámaras de seguridad.

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 05:00, efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) de Villa Carlos Paz detuvieron a un hombre de 27 años en pasaje Volta esquina Sarmiento, barrio Villa del Lago, acusado de intentar ingresar a una vivienda.

El procedimiento se activó tras un llamado a la Central de Comunicaciones, donde la propietaria del domicilio —que se encontraba de viaje— advirtió que se había activado la alarma y, mediante las cámaras de seguridad, observó a un individuo huyendo del lugar.

Al llegar al sitio, los policías constataron una ventana abierta, la reja en el suelo y una pala junto a la abertura. En las inmediaciones localizaron a un hombre con las mismas características aportadas, quien fue aprehendido en el acto.

Se procedió al secuestro de la pala y prendas de vestir, mientras que el detenido fue trasladado a la Alcaldía local, quedando a disposición del Magistrado Interviniente.