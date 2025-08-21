Villa Carlos Paz: motociclista herido tras chocar con un camión recolector en Pellegrini y Esquiú

Un motociclista de 33 años sufrió una fractura en la pierna derecha tras chocar con un camión recolector en Pellegrini y Esquiú. Fue trasladado al hospital Sayago y luego derivado a Córdoba.

A las 20:00 de este miércoles se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calles Pellegrini y Esquiú, en Villa Carlos Paz.

El siniestro involucró a un camión recolector de residuos marca Iveco, conducido por un hombre de 39 años, y una motocicleta Motomel 150 cc, manejada por un hombre de 33 años.

En el lugar trabajó un servicio de emergencias, que diagnosticó al motociclista con una fractura en el miembro inferior derecho. La víctima fue trasladada al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, desde donde posteriormente se dispuso su derivación a un centro de salud en la ciudad de Córdoba.