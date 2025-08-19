Villa Carlos Paz: lo atraparon robando carne y una computadora de una carnicería

Un hombre de 40 años fue atrapado en Villa Carlos Paz tras salir por la ventana de un local con bolsas que contenían carne, un CPU y un celular.

Durante la madrugada de este martes, la Policía detuvo a un hombre de 40 años acusado de robo en una carnicería ubicada en San Martín y Güemes de barrio Los Eucaliptus, en Villa Carlos Paz.

El hecho se descubrió cuando el Centro de Monitoreo de Cámaras observó a un individuo salir por una ventana del comercio cargando dos bolsas y alejarse del lugar. Con las características aportadas, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) desplegó un operativo cerrojo en la zona.

En calle Azopardo, los efectivos lograron interceptar al sospechoso, quien fue trasladado a la Alcaldía local. En su poder llevaba carne, un CPU y un celular, elementos que habían sido sustraídos del local.

El detenido quedó a disposición del Magistrado Interviniente.