Río Tercero: irá a juicio acusada de matar a su padre tras una vida de abusos

La mujer está imputada por homicidio agravado por el vínculo, en estado de emoción violenta. La Fiscalía sostiene que fue víctima de violencia y abusos desde su infancia.

La Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, solicitó a la Cámara Criminal y Correccional la elevación a juicio de una mujer acusada de homicidio agravado por el vínculo, en estado de emoción violenta, cuyo fallecido fue su padre.

El hecho ocurrió a principios de 2025 en una zona rural de Almafuerte. Según la investigación, la acusada habría atravesado desde su infancia y adolescencia un grave contexto de violencia de género, con maltratos, agresiones físicas, explotación infantil y abusos sexuales por parte de su progenitor.

De acuerdo con la Fiscalía, este historial de violencia habría provocado un estallido emocional y anulado la capacidad de reflexión de la mujer, derivando en la decisión de darle muerte a su padre.