Punilla: controles policiales en seis localidades dejaron secuestros de motos y aprehendidos

La Policía desplegó controles en distintas localidades de la región. Hubo dos aprehendidos, seis motocicletas secuestradas y un arma incautada.

En el marco del Plan Estratégico de Prevención Ciudadana, este viernes se realizaron operativos de saturación y potenciados en varias localidades del departamento Punilla.

Los controles se desarrollaron en Villa Carlos Paz, Icho Cruz, Cuesta Blanca, Bialet Massé, Villa Parque Siquimán y Estancia Vieja, bajo la supervisión del director de la U.R.D. Punilla, Crio. My. Lic. Claudio Sánchez, y el subdirector, Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes, junto a oficiales superiores y jefes.

Participaron efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) de Villa Carlos Paz y Bialet Massé, el Escuadrón Motorizado Enduro, Policía Barrial, personal de comisarías de la zona, inspectores municipales y guardias locales, además de la Policía Caminera en tareas de seguridad vial.

Resultados del operativo

  • 203 automóviles controlados
  • 173 motocicletas controladas
  • 392 personas identificadas
  • 22 entrevistas a vecinos y comerciantes
  • 2 personas aprehendidas
  • 1 motocicleta secuestrada por delito
  • 5 motocicletas secuestradas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana
  • 1 arma de fuego secuestrada

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones buscan reforzar la seguridad en barrios y zonas céntricas, además de fortalecer el paradigma de proximidad mediante entrevistas y contacto directo con la comunidad.

