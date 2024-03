Presentarán el libro ‘Coca sin fernet: Córdoba y los gobernadores que no fueron’

El martes 19 de marzo, a las 18 en el SUM del Teatro Comedia de la ciudad de Córdoba, se presentará el libro “Coca sin fernet: Córdoba y los gobernadores que no fueron”.

El trabajo, coordinado por las historiadoras Desirée Osella y Rebeca Camaño Semprini, es una colección de biografías de protagonistas de la política cordobesa desde 1912 hasta hoy, que pese a su impacto en el escenario no alcanzaron el premio mayor: la Gobernación.

La obra reúne a Julián Amenábar Peralta, Juan Cafferata, Elpidio González, José Aguirre Cámara, Pedro J. Frías, Raúl Bercovich Rodríguez (fue interventor, pero no gobernador), Guillermo Johnson, Humberto Volando, Liliana Olivero, Oscar Aguad, Luis Juez y Mario Negri.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba declaró su beneplácito por la publicación del libro.

Reseña

Coca sin fernet: Córdoba y los gobernadores que no fueron es un libro de la colección Ensayos de editorial Prohistoria, coordinado por las Dras. Desirée Osella y Rebeca Camaño Semprini en el que colaboraron numerosos autores de Córdoba. La temática, por demás original, se interroga por aquellos gobernadores “que no fueron”; es decir, figuras que disputaron en una o varias oportunidades la gobernación de la provincia mediterránea y no llegaron a constituirse en gobernadores. Independientemente de no resultar electas, las figuras analizadas de alguna manera representan una alternativa a lo que fue, ya sea por su condición de posibles ganadores (en el caso de aquellos que “estuvieron cerca”) o por elevar una propuesta potencialmente divergente a la que se impuso en las urnas.

Con rigurosidad académica, pero con un estilo sencillo y ameno, orientado a la divulgación, los artículos indagan en diversas cuestiones relacionadas con los candidatos, tales como su vida, su incorporación a la política partidaria, el paso por uno o distintos partidos políticos y su competencia en los comicios.

La obra reconstruye candidaturas que se presentaron desde la apertura democrática de 1912 hasta la actualidad. Encuentran asilo en sus páginas figuras como Julián Amenabar Peralta, Juan Cafferata, Elpidio González, José Aguirre Cámara, Pedro J. Frías (h), Raúl Bercovich Rodríguez, Guillermo Johnson, Humberto Volando, Mario Negri, Oscar Aguad, Luis Juez y Liliana Olivero. Algunos de ellos, sobre todos aquellos más contemporáneos, resulten probablemente conocidos o recordados por los lectores, mientras que otros, aquellos que desarrollaron su accionar político hace ya tiempo, serán descubiertos.

Como en todo libro de historia, señalan las coordinadoras, en la publicación no se plantean hipótesis contrafácticas, sino que se reconstruye lo que fue; aunque subyace el presupuesto de que podría haber sido diferente, que ese pasado no es necesario, sino uno de los posibles. Lejos de buscar idealizar a las figuras escogidas, no se plantea que la historia de Córdoba habría sido mejor si los candidatos analizados hubieran ganado las elecciones. La finalidad del libro no es esa; sino ayudar a comprender aspectos relevantes de la historia política provincial, los partidos políticos existentes en distintos momentos, las culturas políticas dominantes, contribuyendo a desmontar ciertos mitos existentes.

Tal como Osella y Camaño Semprini argumentan, si bien quienes ejercieron la gobernación resultan medianamente conocidos para gran parte de la ciudadanía cordobesa (en particular aquellas gestiones menos distantes temporalmente); solo una minoría recuerda a quienes apostaron por alcanzar ese objetivo y no lo lograron. Al ser los cargos y las posiciones de poder limitadas, señalan las autoras, muchas y muchos resultan excluidos y el esfuerzo realizado a lo largo de toda una vida suele ser dejado de lado por cuestiones contingentes e, incluso, por caprichos de rivales internos. De allí la necesidad de reconstruir su accionar, indagando en las (a veces cambiantes) alianzas entabladas, en las oposiciones suscitadas, en los discursos pronunciados y hasta en aquellas palabras que no salieron a la luz, en aquellos hechos de los que no se habló o sobre los que solo algunos escogieron hablar.

Las distintas elecciones ejecutivas provinciales en las que estos candidatos compitieron fueron testigo de la incorporación de nuevos actores a la ciudadanía política (tales como las mujeres y jóvenes), de diversos cambios en la normativa que delimitaron las reglas de juego, los instrumentos de sufragio, pasando de la lista sábana a la Boleta Única de Sufragio. También los partidos sufrieron importantes cambios en los años estudiados. La influencia de los medios de comunicación facilitó la instauración de “democracias de audiencias”; la política fue hiperpersonalizándose y los partidos fueron perdiendo centralidad, eclipsados por “líderes de audiencia”. No obstante, dado que la normativa le confiere el monopolio de la representación electoral a los partidos políticos, continúan siendo los que deben postular a los candidatos, que no pueden presentarse de manera independiente. Algunos postulantes a la gobernación debieron afrontar a comienzos del siglo XXI la denominada Crisis de la Representación que tuvo lugar en Argentina en diciembre de 2001, inmortalizada en la consigna “¡Que se vayan todos!”, aunque, como se señala, la crisis repercutió de distinto modo en el plano nacional que en el provincial.

Las y los candidatos a los que el libro se enfoca fueron una ventana de acceso a las características y las transformaciones de la democracia, los liderazgos y los partidos políticos en Córdoba, una apuesta por construir a la producción y circulación del conocimiento en la provincia, para que todos accedan a él.