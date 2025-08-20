Momentos de tensión en Villa Carlos Paz: se prendió fuego un utilitario que circulaba por la Cárcano

Una Fiat Fiorino se prendió fuego mientras circulaba en Villa Carlos Paz. Bomberos voluntarios lograron controlar las llamas y solo hubo daños materiales.

Este miércoles por la tarde, aproximadamente a las 17:30, un vehículo utilitario Fiat Fiorino se incendió en avenida Cárcano al 200, en Villa Carlos Paz.

La conductora, una mujer de 48 años, relató que mientras se desplazaba en el rodado observó fuego en el sector del motor, lo que la obligó a detenerse.

Al lugar acudieron efectivos del Escuadrón Motorizado, quienes colaboraron en el operativo junto a Inspectoría Municipal, que realizó el corte de tránsito. Finalmente, los bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz lograron controlar el siniestro, que no dejó personas lesionadas, aunque sí daños materiales en el vehículo.