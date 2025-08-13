Lo buscaban desde abril y lo hallaron en Villa Carlos Paz: cayó el principal investigado de una banda narco

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo además a una mujer vinculada a la causa, en la que ya se habían secuestrado drogas y plantas de cannabis.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron en Villa Carlos Paz a dos integrantes de una organización narco que eran buscados por la Justicia, y realizaron un nuevo allanamiento en el marco de una causa iniciada en abril de este año.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una vivienda de calle La Habana al 800, en barrio La Quinta, donde se concretó la detención de una mujer de 27 años y el secuestro de elementos de interés para la investigación.

En otro operativo, desarrollado en la vía pública sobre calle Cerro de la Gloria, en barrio Colinas, fue aprehendido el principal investigado. Iba acompañado por otro hombre que, durante el control, provocó daños en el móvil policial y se resistió a la autoridad, por lo que también quedó detenido.

El caso está relacionado con los allanamientos realizados por la FPA en abril, cuando se incautaron 256 dosis de marihuana, plantas y ramas secas de cannabis sativa, y se detuvo a otras dos personas.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz ordenó el traslado de los nuevos detenidos y el envío de las pruebas a sede judicial, imputándolos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.