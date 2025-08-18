Intentó escapar a pie tras abandonar una moto robada: terminó detenido en Villa Carlos Paz

Un joven de 17 años fue aprehendido en avenida San Martín cuando circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro vigente.

En la tarde de este lunes, personal del Escuadrón Motorizado Enduro detuvo a un adolescente de 17 años que conducía una motocicleta con pedido de secuestro en la avenida San Martín de Villa Carlos Paz.

Los efectivos observaron al joven desplazarse de manera sospechosa y realizaron un seguimiento controlado hasta la esquina de calle Irigoyen, donde lograron detener su marcha. Al intentar ser identificado, el conductor descendió del rodado e intentó escapar a pie, pero fue interceptado a pocos metros.

Tras el control, se verificó que la motocicleta CFMOTO modelo 300NK, color negra, tenía pedido de secuestro vigente solicitado por el Destacamento Estancia Vieja desde el 15 de agosto de 2025. Además, se le incautaron otros elementos cuya procedencia no pudo justificar.

El menor fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del Magistrado Interviniente.