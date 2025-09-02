Incendio destruyó una pollería en el centro de Villa Carlos Paz: evacuaciones y pérdidas totales

El fuego afectó por completo Mr. Pollo, en Pellegrini y Av. Uruguay. Se dispusieron evacuaciones preventivas y no hubo heridos; dos personas fueron asistidas en el lugar.

Un incendio se desató este martes alrededor de las 11–11.30 en la pollería Mr. Pollo, ubicada en la esquina de Pellegrini y Av. Uruguay, en pleno centro de Villa Carlos Paz. La intensa columna de humo obligó a evacuar preventivamente a vecinos y comercios linderos. De acuerdo con los reportes iniciales, no se registraron heridos; dos personas recibieron asistencia en el lugar sin necesidad de traslado.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz y equipos de emergencia trabajaron para contener y sofocar el foco ígneo, que provocó pérdidas totales en el local gastronómico. Durante el operativo se aplicaron restricciones de tránsito para facilitar el despliegue y garantizar la seguridad.

La causa del siniestro permanece en investigación y se aguardan peritajes oficiales. En paralelo, trascendidos señalan que el fuego podría haberse iniciado durante tareas de limpieza de la chimenea dentro del comercio, una versión que deberá ser confirmada o descartada por los informes técnicos.