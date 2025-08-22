Fuerte accidente en Villa Carlos Paz: una mujer de 75 años resultó herida

Dos automóviles chocaron en la esquina de Juan B. Justo e Intendente García. Una mujer fue trasladada al hospital municipal.

A las 16:30 de este viernes se produjo un accidente de tránsito en la intersección de avenida Juan B. Justo e Intendente García, en Villa Carlos Paz.

El siniestro involucró a un Citroën C3, conducido por una mujer de 45 años, que viajaba junto a un hombre de 83 y otra mujer de 75 años, y un Renault Sandero al mando de una conductora de 75 años.

Por el fuerte golpe, el primer vehículo quedó de costado sobre la calle.

En el lugar intervino un servicio de emergencias médicas que asistió a los ocupantes de ambos vehículos y dispuso el traslado de la mujer de 75 años al Hospital Municipal Gumersindo Sayago para una mejor atención.

Por disposición judicial, los vehículos fueron trasladados al depósito policial.