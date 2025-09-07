Dos detenidos tras una pelea luego de un choque de autos en Villa Carlos Paz

El hecho ocurrió en calle Roma, donde tras la colisión de dos vehículos, se desató una discusión que terminó con golpes, daños y un herido trasladado al hospital.

A las 13:30 de este domingo, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) de Villa Carlos Paz intervino en un hecho ocurrido en calle Roma, donde un accidente de tránsito derivó en una pelea.

Según el parte oficial, un Volkswagen Gol, en el que viajaban dos hombres de 27 años, colisionó con un Renault 9, conducido por una mujer de 25 años, que iba acompañada por un hombre de 38 años.

Al descender del R9 sus ocupantes, se inició una discusión con quienes venían en el Gol, que terminó con golpes de puño y la rotura de los cristales del vehículo.

El servicio de emergencias médicas asistió a uno de los hombres del Gol, diagnosticando una herida cortante en la ceja y traumatismo facial, por lo que fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago para una mejor atención.

La Policía procedió a la aprehensión y traslado a la Alcaldía local de los dos ocupantes del Renault 9, además del secuestro de los elementos relacionados al hecho, quedando todo a disposición del Magistrado de turno.