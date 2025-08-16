Cerraron un punto de venta de drogas en Cosquín: un detenido

La Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó una vivienda en barrio Mercantil y secuestró cocaína, marihuana, dinero y elementos de fraccionamiento.

En un operativo contra el narcomenudeo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarató un punto de venta de drogas en Cosquín, donde fue detenido un hombre mayor de edad.

El procedimiento se realizó en una vivienda de pasaje Pacheco s/n, barrio Mercantil, donde los efectivos secuestraron dosis de cocaína y marihuana, además de $255.000 en efectivo y diversos elementos vinculados al fraccionamiento de las sustancias.

De acuerdo con la investigación, el detenido utilizaba tanto la cercanía de su domicilio como la plaza Mercantil para realizar la comercialización de estupefacientes en la vía pública.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Cosquín ordenó el traslado del aprehendido y la remisión de las pruebas secuestradas a sede judicial.