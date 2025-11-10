Villa Carlos Paz: una mujer de 74 años fue atropellada mientras cruzaba la avenida Uruguay

El accidente ocurrió en la esquina de Pellegrini y Uruguay. La peatona sufrió traumatismos y escoriaciones y fue trasladada al Hospital Sayago para su atención.

Una mujer de 74 años resultó herida este lunes por la tarde en Villa Carlos Paz, luego de ser atropellada por un vehículo Volkswagen Gol mientras cruzaba la avenida en la intersección de Pellegrini y Uruguay.

Según el parte policial, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) fue comisionado al lugar y entrevistó al conductor del auto, un joven de 25 años, quien manifestó que por causas que aún se intentan establecer impactó a la peatona.

En el sitio trabajó un servicio de emergencia médica, que asistió a ambos involucrados y diagnosticó a la mujer traumatismos y escoriaciones varias, disponiendo su traslado al Hospital Gumersindo Sayago para una atención más completa.

La Fiscalía de Instrucción de turno tomó conocimiento del hecho e impartió las directivas correspondientes.