Villa Carlos Paz: un menor resultó herido tras chocar en bicicleta eléctrica contra una Kangoo

Un menor de 13 años sufrió un traumatismo en la rodilla tras chocar con un utilitario en barrio Miguel Muñoz. Fue asistido en el lugar y quedó a cargo de su madre.

Este miércoles a las 21:30, se produjo un accidente de tránsito en la esquina de Juan B. Justo y Jorge Newbery, barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz.

De acuerdo al parte policial, un joven de 23 años circulaba en un Renault Kangoo cuando, en circunstancias que se investigan, fue impactado por una bicicleta eléctrica conducida por un menor de 13 años.

En el lugar intervino el servicio de emergencias, que diagnosticó al adolescente un traumatismo en la rodilla izquierda, sin necesidad de traslado al hospital. El menor quedó bajo el cuidado de su madre.