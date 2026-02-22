lunes, febrero 23, 2026
Villa Carlos Paz: un joven fue detenido en el centro tras golpear a una mujer y sustraerle dos teléfonos celulares

Un hombre de 27 años fue detenido en calle Miguel Juárez, en el centro de Villa Carlos Paz, acusado de robar dos teléfonos celulares y agredir a una mujer de 31 años con una madera y un fierro.

Hoy, en horas de la mañana, personal policial acudió a un domicilio de calle Miguel Juárez, en el centro de Villa Carlos Paz, tras escuchar gritos de auxilio provenientes del lugar.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 31 años, quien manifestó que un sujeto le había sustraído dos teléfonos celulares y la había agredido utilizando una madera y un fierro.

Con estas características, la policía procedió al control y posterior aprehensión de un hombre de 27 años, logrando recuperar los teléfonos celulares denunciados como robados y secuestrar los elementos utilizados en la agresión.

La damnificada fue asistida por el servicio de emergencias, donde se le indicó control clínico. En tanto, el aprehendido fue trasladado a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.

