lunes, febrero 23, 2026
Villa Carlos Paz: un aprehendido con cocaína en barrio Santa Rita

Un hombre de 52 años fue detenido en barrio Santa Rita, en la zona norte de Villa Carlos Paz, con 19,72 gramos de cocaína y armas blancas en su poder, tras un operativo del Escuadrón Motorizado con la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

En horas de la tarde, alrededor de las 18:30, personal del Escuadrón Motorizado realizaba controles en calle Gobernador Alcorta, en barrio Santa Rita de Villa Carlos Paz, cuando procedió al control de un hombre de 52 años que circulaba por el sector.

Durante la requisa, los efectivos constataron que el sujeto llevaba en un morral dos armas blancas y cuatro envoltorios con una sustancia polvorienta similar a clorhidrato de cocaína.

Ante la situación, se solicitó la colaboración de personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que mediante la prueba de SCOTT confirmó resultado positivo para cocaína, con un pesaje total de 19,72 gramos.

A raíz del procedimiento, se procedió al secuestro de los elementos y a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado y quedó a disposición del magistrado interviniente.

lajornada
lajornada

