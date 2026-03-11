Villa Carlos Paz: tres aprehendidos tras robar en un supermercado, dos con pedido de detención vigente

Dos hombres de 40 y 25 años y una mujer de 30 fueron aprehendidos tras la sustracción de mercadería en un supermercado de avenida Cárcano. En el procedimiento se constató que un hombre de 25 años y la mujer tenían pedido de detención vigente solicitado por la Fiscalía de 3º turno.

Este martes, alrededor de las 20:45, personal policial intervino en el supermercado Disco, ubicado sobre avenida Cárcano, en barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz, luego de ser alertado por el guardia de seguridad del local por la sustracción de mercadería.

Según el parte, el personal de seguridad informó que un hombre y una mujer habían robado productos del supermercado, por lo que se implementó un operativo en la zona que culminó con la aprehensión de tres personas: dos hombres de 40 y 25 años, y una mujer de 30 años.

Durante el procedimiento, se halló entre sus pertenencias la mercadería denunciada como sustraída. Además, al chequear los datos por sistema, se constató que el hombre de 25 años y la mujer registraban pedido de detención vigente solicitado por la Fiscalía de 3º turno.

Los tres aprehendidos fueron trasladados a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.