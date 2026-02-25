Villa Carlos Paz: tres adolescentes fueron sorprendidos y detenidos cuando intentaban ingresar a un domicilio

Tres adolescentes de 14 y 15 años fueron aprehendidos en Villa Carlos Paz cuando intentaban ingresar a un domicilio y tenían en su poder una mochila con herramientas utilizadas para forzar accesos.

Tres menores de 14 y 15 años fueron aprehendidos por personal policial en la intersección de calles Caracas y La Paz, en Villa Carlos Paz, luego de ser sorprendidos mientras intentaban ingresar a un domicilio y tenían en su poder una mochila con herramientas presuntamente destinadas a cometer un ilícito.

De acuerdo al parte, efectivos que se encontraban de facción en el sector asignado observaron a tres individuos manipulando el acceso de una vivienda, por lo que procedieron al control de los mismos. Allí constataron que se trataba de dos adolescentes de 15 años y uno de 14.

Durante la requisa, se secuestró una mochila que contenía una pinza corta pernos, una llave tipo “T” con la punta limada y un destornillador, elementos considerados de interés para la causa.

Los menores fueron trasladados a la alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.