Villa Carlos Paz: robó un cuchillo de un restaurante y terminó detenido tras amenazar en la calle

Un hombre de 25 años fue reducido por la Policía luego de amenazar a transeúntes, personal municipal y efectivos. Había sustraído un arma blanca de un restaurante.

Este domingo a las 17:45, personal del Escuadrón Motorizado Enduro de la Policía intervino en un grave episodio en calle General Paz al 100, barrio Centro de Villa Carlos Paz.

Según el parte oficial, un joven de 25 años ingresó a un restaurante del sector y sustrajo un cuchillo, con el que luego comenzó a amenazar a transeúntes. El propietario del local dio aviso a las autoridades y aportó la descripción del sospechoso, lo que permitió ubicarlo rápidamente.

Al ser interceptado, el hombre amenazó también a personal municipal y a los propios policías, lo que obligó a aplicar técnicas de reducción inmediata. Finalmente, fue aprehendido y trasladado a la Alcaldía local, mientras que el arma blanca quedó secuestrada.

El hecho fue caratulado como hurto, amenazas calificadas y resistencia a la autoridad, quedando el detenido a disposición del Magistrado Interviniente.