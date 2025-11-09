Villa Carlos Paz: la FPA detuvo a una pareja por venta de drogas en barrio Sol y Río

La Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó dos viviendas en barrio Sol y Río, donde secuestró plantas de cannabis, dinero en distintas monedas y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Una pareja de 41 y 31 años fue detenida en Villa Carlos Paz por comercialización de estupefacientes, en el marco de una investigación llevada adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz.

El procedimiento se concretó tras denuncias anónimas recibidas en la línea 0800-888-8080 del Ministerio Público Fiscal, que derivaron en allanamientos simultáneos en dos inmuebles ubicados en calle Miguel Diomedes al 3500 y en Pasaje La Cárcova s/n, en barrio Sol y Río.

En ambos lugares, la FPA secuestró varias plantas de cannabis sativa, además de $4.526.350 en efectivo, dólares estadounidenses, euros, pesos mexicanos, reales y pesos uruguayos, junto con otros elementos vinculados al fraccionamiento y venta de drogas.

La investigación determinó que los detenidos vendían drogas bajo la modalidad de delivery y utilizaban como punto de ocultamiento un inmueble que anteriormente funcionó como geriátrico, actualmente usurpado y empleado como aguantadero y depósito de sustancias.

Fuentes judiciales indicaron que el hombre posee antecedentes por robo calificado, privación ilegítima de la libertad, hurto y amenazas.

Por orden de la Fiscalía interviniente, ambos fueron trasladados a sede judicial, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.