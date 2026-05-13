Villa Carlos Paz: interceptan a un adolescente de 14 años con una bicicleta sustraída

El adolescente fue interceptado en 9 de Julio y Leandro Alem con una bicicleta cuyo número de serie coincidía con una de las dos denunciadas como robadas durante la mañana.

Este martes, alrededor de las 22:20, personal policial intervino en la intersección de calles 9 de Julio y Leandro Alem, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, luego de que un hombre mayor de edad alertara sobre la presencia de un joven con una bicicleta que habría sido sustraída horas antes.

Según el reporte, el denunciante manifestó que durante la mañana le habían robado dos bicicletas y que había visto a un adolescente en esa esquina con una de ellas.

Ante esta situación, los efectivos interceptaron a un menor de 14 años y constataron que el número de serie del rodado coincidía con el de una de las bicicletas denunciadas como sustraídas.

El adolescente fue trasladado a la Alcaldía local, mientras que la bicicleta quedó secuestrada. Ambos quedaron a disposición del magistrado interviniente.

La investigación continúa para dar con el paradero de la segunda bicicleta sustraída.