Villa Carlos Paz: dos heridos y un conductor alcoholizado en un choque en Cárcano y Gambarte

Dos hombres de 59 años que se desplazaban en una motocicleta resultaron heridos tras un choque con un automóvil en avenida Cárcano y calle Gambarte, en barrio Sol y Río, Villa Carlos Paz. El conductor del auto presentaba signos de alcohol y el test de alcoholemia arrojó 1,67 ml/s.

En horas de la noche de este sábado, alrededor de las 21:25, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de avenida Cárcano y calle Gambarte, en barrio Sol y Río, Villa Carlos Paz.

Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a una motocicleta Bajaj Rouser, en la que circulaban dos hombres de 59 años, y a un automóvil Chrysler Cruiser, conducido por un hombre de 61 años.

Testigos del hecho indicaron que, al momento de la llegada del personal policial, la motocicleta se encontraba debajo del paragolpes delantero del automóvil. Los ocupantes del rodado menor no recordaban lo sucedido y presentaban politraumatismos en miembros superiores e inferiores, además de pérdida de conocimiento, por lo que fueron asistidos y trasladados al hospital municipal para su atención.

Por su parte, el conductor del Chrysler Cruiser presentaba halitosis alcohólica, y al realizarle un control de alcoholemia el resultado fue de 1,67 ml/s, según se informó.

Secuestro de vehículos y extracciones sanguíneas

Tras el siniestro, la motocicleta y el automóvil fueron secuestrados y trasladados al corralón policial.

Además, se dispusieron extracciones sanguíneas a los dos ocupantes de la motocicleta y al conductor del automóvil, en el marco de las actuaciones que lleva adelante la Fiscalía de turno.