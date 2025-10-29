Villa Carlos Paz: detuvieron a un joven con un auto adulterado y pedido de secuestro vigente

El vehículo tenía la identificación adulterada y un pedido de secuestro de Buenos Aires. El conductor, de 25 años, quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre de 25 años fue detenido este martes por la noche en Villa Carlos Paz durante un control preventivo realizado por el Escuadrón Motorizado Enduro en calle Sargento Cabral, en barrio Centro.

Según el parte policial, los efectivos procedieron al control de un VW Polo y detectaron que la documentación presentada era aparentemente apócrifa. Luego, al verificar el número de chasis mediante el sistema policial, se constató que correspondía a otro vehículo y que registraba un pedido de secuestro emitido por la Provincia de Buenos Aires el 24 de agosto de 2023.

El conductor fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía local, mientras que el vehículo, la documentación y un teléfono celular quedaron secuestrados a disposición del Magistrado Interviniente.