Villa Carlos Paz: detuvieron a un hombre con pedido de captura por robo calificado

Fue interceptado en barrio Miguel Muñoz A durante un patrullaje preventivo. Tenía un pedido vigente por robo calificado con lesiones graves.

En la madrugada de este lunes, alrededor de la 01:30, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) de Villa Carlos Paz aprehendió a un hombre de 33 años que tenía un pedido de detención vigente.

El hecho ocurrió en la esquina de avenida Cárcano y Rawson, barrio Miguel Muñoz A, donde los efectivos observaron a un sujeto en actitud sospechosa. Al proceder al control, constataron mediante el sistema policial que sobre él pesaba una orden de detención por “robo calificado por lesiones graves”, emitida el 22 de septiembre por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz.

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local, quedando a disposición del Magistrado Interviniente.