Villa Carlos Paz: detuvieron a cuatro menores por violación de domicilio y daño en barrio Miguel Muñoz A

Los jóvenes, de entre 14 y 16 años, fueron interceptados tras un operativo cerrojo luego de ingresar a una vivienda y provocar daños en una motocicleta.

Cuatro menores de edad, de 14, 15 y 16 años, fueron aprehendidos este martes a la madrugada en Villa Carlos Paz, acusados de violar un domicilio y causar daños materiales en el barrio Miguel Muñoz A.

Según informó la Policía de Córdoba, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) fue comisionado por la Central de Comunicaciones tras la alerta de un vecino que observó a cuatro personas ingresar a una vivienda en la esquina de Jorge Newbery y Los Andes.

En el lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 29 años, quien manifestó que los intrusos habían ingresado a su propiedad y dañado el tambor de su motocicleta.

Con las características aportadas, se implementó un operativo cerrojo en la zona, logrando interceptar y aprehender a los cuatro adolescentes. Durante el control, la Policía secuestró un cortapernos y una cuchilla tipo arma blanca.

Los jóvenes fueron trasladados a la Alcaidía local, quedando a disposición del Magistrado Interviniente.