Villa Carlos Paz: control policial en San Martín y Libertad terminó con una limpiavidrios detenida

La Policía la detuvo durante un control en el semáforo de San Martín y Libertad, donde realizaba tareas de limpieza de vidrios. Tenía entre sus pertenencias una cuchilla.

Una mujer de 39 años fue aprehendida este lunes por la noche en Villa Carlos Paz tras ser sorprendida con un arma blanca durante un control policial realizado en la esquina de avenida San Martín y Libertad, en el sector céntrico de la ciudad.

De acuerdo con el parte oficial, personal del Escuadrón Motorizado Enduro realizaba patrullajes preventivos cuando observó a dos personas limpiando vidrios en un semáforo. Al efectuar el palpado preventivo de armas, los efectivos encontraron entre las pertenencias de la mujer una cuchilla tipo arma blanca.

El elemento fue secuestrado y la mujer trasladada a la Alcaidía local, quedando a disposición del Magistrado Interviniente, por infracción al artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana.