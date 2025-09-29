Variante Costa Azul: un vehículo se quemó por completo, pero sus ocupantes lograron escapar

El vehículo se prendió fuego por completo en el kilómetro 3 de la Variante Costa Azul. Los tres ocupantes resultaron ilesos.

En horas de la noche del domingo, un Fiat Cubo se incendió sobre la Variante Costa Azul, a la altura del kilómetro 3, en Villa Carlos Paz.

Según informó la Policía, el conductor, un hombre de 25 años, viajaba acompañado por su esposa y su hijo de 4 años cuando advirtió humo saliendo desde el capot, aparentemente por una falla mecánica. El vehículo fue detenido sobre la banquina, pero las llamas se propagaron rápidamente hasta consumirlo por completo.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias, que constató que los tres ocupantes se encontraban en buen estado de salud, sin necesidad de traslado.

El rodado quedó totalmente destruido.