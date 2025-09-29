Una mujer usaba a su sobrino para vender cocaína en Villa Carlos Paz: desbarataron el kiosco narco

La FPA desbarató un punto de venta en barrio La Quinta, a metros de un colegio y un dispensario. Tres personas fueron detenidas y se incautaron drogas y elementos de fraccionamiento.

Tras dos meses de investigación, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron dos allanamientos en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, donde detuvieron a tres personas —entre ellas un menor— e incautaron estupefacientes.

Los procedimientos, ordenados por el Ministerio Público Fiscal, se llevaron a cabo en viviendas de pasaje Potosí s/n y pasaje Pública s/n, ubicadas a escasos metros de un colegio primario y secundario y de un dispensario.

En los domicilios se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, una balanza digital y elementos vinculados al fraccionamiento de drogas.

Según la investigación, la principal acusada, junto a su padre, se dedicaba a la comercialización de estupefacientes y utilizaba a su sobrino menor de edad para la venta. Además, contaban con la modalidad de delivery para distribuir drogas en distintos barrios de la ciudad.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz dispuso la remisión de las pruebas y el traslado de los dos mayores detenidos a sede judicial, imputados por comercialización agravada de estupefacientes.