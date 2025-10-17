Un matrimonio resultó ileso tras volcar con su camioneta en Villa del Lago

El vehículo, una Chevrolet S10, terminó con las cuatro ruedas hacia arriba en la esquina de Sarmiento y Zárate. Los ocupantes fueron asistidos en el lugar y no requirieron traslado.

Un matrimonio de Villa Carlos Paz resultó ileso este viernes al mediodía luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de Sarmiento y Zárate, en el barrio Villa del Lago.

De acuerdo con la información policial, el conductor, un hombre de 64 años, manifestó haber perdido el control de la camioneta Chevrolet S10 en la que circulaba junto a su esposa, de 56 años, lo que provocó que el vehículo quedara volcado con las cuatro ruedas hacia arriba.

En el lugar trabajó personal policial y un servicio de emergencias, que realizó el control clínico de ambos ocupantes, quienes no presentaban lesiones de consideración y no requirieron traslado hospitalario.