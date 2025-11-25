Un joven motociclista resultó con graves lesiones tras un choque en avenida Cárcano

Un joven de 25 años resultó con múltiples fracturas luego de chocar con su motocicleta contra un automóvil en avenida Cárcano al 1200, en Villa Carlos Paz.

Pasadas las 00:00 de este martes, se produjo un accidente de tránsito en avenida Cárcano al 1200, en Villa Carlos Paz, que tuvo como saldo a un joven motociclista con lesiones de consideración.

Según se informó, el siniestro involucró a un Renault Clio, conducido por un hombre de 63 años, y a una motocicleta Benelli 600 cc, al mando de un joven de 25 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital Sayago, donde los profesionales médicos le diagnosticaron fractura de tibia y peroné derecho, luxación de hombro derecho, fractura de muñeca y mano izquierda y fractura de pelvis.